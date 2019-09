Green Cell poszerza swoją ofertę o przewody mające za zadanie jeszcze bardziej uprościć codzienne korzystanie z urządzeń elektronicznych, którymi posługujemy się na co dzień.

Strumień nowych możliwości

Przewód Green Cell Power Stream został stworzony z myślą o użytkownikach iPhone'ów, iPadów i iPodów. Posiada on oficjalny certyfikat, a także chip Apple Mfi, który gwarantuje wysoką jakość oraz zgodność z wszystkimi urządzeniami marki Apple. Akcesorium obsługuje transfer na poziomie 480 Mbps i pozwala na błyskawiczne przesyłanie oraz synchronizację danych.

Kabel umożliwia szybkie ładowanie urządzeń iPhone 11 Pro Max / 11 Pro / 11 / XS Max / XS / X / XR / 8 Plus / 8 oraz iPad Pro 12.9 (1 Gen i 2 Gen) / Pro 10.5 wyposażonych we wtyk Lightning. Za sprawą połączenia złącza Lightning z USB-C Power Stream pozwala na bezpośrednie podłączenie iPhone'ów do laptopów oraz tabletów wyposażonych w port USB-C, w tym do iPada czy MacBooka.

Producent pomyślał także o trwałości przewodu, który został wykonany z wytrzymałego polipropylenu oraz kevlarowych nici gwarantujących ochronę przed uszkodzeniami. Z kolei zgrzewane, metalowe osłony wtyku zapobiegają jego przypadkowemu wyłamaniu.

Świetlana przyszłość

Drugą nowością Green Cell jest seria przewodów GC Ray, które wyróżniają się podświetlanym złączem. Dzięki temu można je łatwo odnaleźć w ciemnym pokoju lub w nocy w aucie. Pierwszym dostępnym modelem jest USB-C o zielonym kolorze światła. Wkrótce również pojawią się warianty micro USB z żółtym oraz Lightning z białym podświetleniem.

GC Ray obsługują szybkie przesyłanie danych na poziomie 480 Mb/s. Wspierają także technologie szybkiego ładowania, takie jak Quick Charge 3.0, Ultra Charge, Samsung AFC czy Huawei FCP/SCP. Z kolei Charge and Sync zapewnia jednoczesne, szybkie ładowanie oraz transferowanie danych. Wszystko to niezależnie od tego, czy korzystamy z nowoczesnego smartfona, iPada Pro czy konsoli Nintendo Switch.Polipropylenowy oplot i nylonowe włókna chronią GC Ray przed różnego rodzaju uszkodzeniami oraz przerwaniem przewodu.

Cena i dostępność

Przewody są już dostępne w sprzedaży. Cena Green Cell Power Stream wynosi 79,95 zł z kolei Green Cell Ray to wydatek rzędu 39,95 zł.