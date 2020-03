Praca zdalna ze świeżą energią

Praca zdalna niesie ze sobą wiele korzyści. Możesz wykonywać ją z domu - w piżamie z kubkiem kawy, słuchając przy tym swojej ulubionej muzyki na głos. Warunkiem jest wewnętrzna determinacja, ale czy to wszystko? O co należy zadbać, by home office stało się jeszcze bardziej przyjazne?

1. Bateria do laptopa

Choć brzmi to dość dziwnie, bo w perspektywie pracy zdalnej, zwykle nie musimy martwić się o dostęp do gniazdka, to jednak warto zadbać o porządną baterię w laptopie. Bo co, jeśli postanowimy pracować np. z kanapy, gdzie obok nie posiadamy gniazda zasilania? Wtedy marzeniem jest możliwość ciągłego korzystania z komputera, który wytrzyma wiele godzin bez kabla.

Baterie Green Cell Ultra pozwalają na pracę dłuższą nawet o 50%, ponieważ wykorzystują ogniwa Panasonic lub LG. Mniej wymagającym mogą się przydać akumulatory Green Cell Pro - te posiadają ogniwa Samsung, które wydłużają pracę do 20%. Warto podkreślić, że bateria o większej wydajności wcale nie jest cięższa od oryginalnej. To zmiana, która nie ciągnie za sobą żadnych haczyków!

2. Ładowarka do laptopa

Znasz ten moment, kiedy głowisz się jak ustawić ładowarkę, by wreszcie zaczęła działać? I za każdym razem przysięgasz sobie, że to już ten ostatni raz i inwestujesz w nową! Chyba każdy z nas zostawia pewne rzeczy na ostatnią chwilę, ale w tym przypadku zwlekanie może skończyć się sporymi stratami. A co jeśli w trakcie ważnego projektu zasilacz nagle odmówi współpracy? “Lepiej jest zapobiegać niż leczyć”, a przysłowie to doskonale pasuje do tego scenariusza.

Jeżeli jesteś posiadaczem MacBooka lub innego laptopa ładowanego za pomocą USB-C Power Delivery, warto pomyśleć nad 4-portową ładowarką Green Cell Power Source. Urządzenie może zastąpić nam wszystkie inne ładowarki, które są w naszym codziennym użytku, ponieważ wykorzystuje moc 60W w trakcie ładowania laptopa, a dodatkowo trzech innych urządzeń i to w tym samym czasie!

3. Zasilacz UPS

Jeżeli w swojej pracy używasz stacjonarnego komputera, pomyśl nad zasilaczem UPS. Zasilanie elektryczne ma to do siebie, że nie przewidzimy skoków i spadków nasilenia, które mogą spowodować wyłączenie lub usterkę PC. Zasilacz UPS to produkt, który w przypadku awarii prądu ochroni Twój sprzęt przed uszkodzeniem i utratą istotnych danych.Wystarczy, że podłączysz komputer do zasilacza, a ten z kolei do gniazdka. W momencie awarii prądu komputer zostanie bezpiecznie wyłączony, a w przypadku nieoczekiwanych skoków i spadków nasilenia, zasilacz je ustabilizuje.