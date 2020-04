Zostańwdomu z Green Cell

Świat zrobił pauzę i zatrzymał nas w domach. Z powodu epidemii większość z nas zaczęła pracować zdalnie, wykorzystywać czas na zalegające porządki lub czytać książki, które kurzyły się na półce. Jednak przyznajmy, że pogoda na zewnątrz wcale nie sprzyja akcji #zostańwdomu, a wręcz zachęca do wyjścia. W takich sytuacjach dobrze jest wygospodarować miejsce w ciągu dnia na rozrywkę, aby nie zwariować. Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które ułatwią korzystanie z elektronicznych urządzeń, umilających nam czas i ułatwiających pracę.

Zazwyczaj urządzenie takie jak powerbank kojarzone jest z zastosowaniem jedynie poza domem, jednak w obecnej sytuacji przyda się również w czterech ścianach. To doskonałe rozwiązanie dla ładowania bezprzewodowego pada do konsoli np. Playstation 4. W sytuacji kiedy grasz, a Twój pad wskazuje niski poziom naładowania baterii, wystarczy, że podłączysz go do powerbanka i możesz kontynuować rozgrywkę bez przykucia do gniazdka elektrycznego. Co więcej, takie rozwiązanie świetnie sprawdza się przy grach na smarftonach czy konsolach typu Nintendo Switch. Podczas gdy Twoja dłoń nie sięga z sofy do gniazdka możesz wciąż kontynuować wypoczynek i jednoczesne granie na mobilnych urządzeniach.

Power Bank PowerPlay10 to niezwykle stylowe urządzenie, zamknięte w wygodnej konstrukcji. Model został ulepszony o dwa dodatkowe porty oraz funkcjonalne logo - teraz stanowi przycisk, który wskazuje na aktualną pojemność power banku. Jednak design oraz to nie jedyna zaleta, wyróżniająca PowerPlay10, ponieważ został wyposażony w szybkie porty, pozwalające na ładowanie do 3 urządzeń jednocześnie:

port USB-C Power Delivery, który może służyć do ładowania urządzeń z mocą do 18 W lub do ładowania PowerPlaya

2 porty USB-A wyposażone w indywidualną i nowoczesną technologię Ultra Charge pozwalającą na ładowanie klasycznych smartfonów

porty micro USB lub USB typu C - ten drugi został stworzony do ładowania power banka z mocą do 20 W

Dodatkowo urządzenie wyposażone zostało w port USB-C PD 18 W, który gwarantuje szybkie ładowanie dla m.in. iPada Pro. Zaprojektowany w Polsce power bank PowerPlay10 z funkcją Pass Through umożliwia korzystanie z niego niczym z ładowarki multiportowej. Jeżeli Twoje pomieszczenie nie ma wystarczającej ilości gniazdek możesz wykorzystać powerbanka i cieszyć się ulubioną rozrywką w dowolnym miejscu.

Trzeba przyznać, że nie samą rozrywką człowiek żyje. Obecnie wiele z nas pracuje zdalnie w domu i tę czynność również warto ulepszyć. Przykładowym rozwiązaniem będzie ładowarka sieciowa, umożliwiająca zapanowanie nad stosem ładowarek. Podczas gdy korzystasz z telefonu, tabletu i bezprzewodowych słuchawek, w mgnieniu oka powstaje bałagan i poplątane kable. ChargeSource5 pozwala na utrzymanie porządku, a sama jest wyjątkowo estetycznie wykonana, co sprawia że możesz zorganizować w stylowy sposób swoje miejsce pracy.

Została wyposażona w 5 szybkich portów USB, które łącznie dają moc 52 W:

Port USB-A Ultra Charge gwarantuje do 3,5x szybsze ładowanie dla najnowszych smartfonów iPhone 11 / XS / X / XR czy Samsung Galaxy S20 / S20+ / S10 / S10+ / S10e

Cztery kolejne porty USB-A Smart umożliwiają dopasowanie optymalnej prędkości ładowania do każdego podpiętego urządzenia

Dzięki ChargeSource5 uzyskasz jeden punkt ładowania kilku narzędzi niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych online. Maksymalna szybkość ładowania i nieograniczony dostęp do energii poprawia komfort pracy. To także niecodzienna sytuacja dla dzieciaków, które obecnie spędzają znacznie więcej czasu przy komputerze z racji zdalnych zajęć. Utrzymaj porządek na biurku i pracuj razem ze swoją pociechą bez przeszkód i męczących kabli. Przyłącz się do akcji #zostańwdomu z Green Cell i pozostań bezpieczny, ale wciąż naładowany świeżą energią!